金价因避险买盘大涨 此前马航客机在乌克兰上空被击落

OPEC秘书长称OPEC及该组织之外产油国都致力于恢复市场稳定
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透纽约/伦敦7月17日 - 金价周四急升1.3%，因一马来西亚客机在乌克兰上空被击落后，投资者担心乌克兰动荡局势进一步加剧，遂在黄金中避险。
稍早，金价原本已受避险买盘提振上涨，因在一乌克兰战机在乌克兰东部被击落后，美国和欧盟对俄罗斯实施新制裁。
在马来西亚客机被击落的消息发布后，金价在大约40分钟的时间内急升20美元，标普500指数.SPX扩大跌幅。
“当消息发布后，市场出现恐慌性买入和回补空头，加上止损买盘被触动，交易商尽快地调整头寸，”RJ O'Brien高级商品经纪Phillip Streible说。
1748 GMT，现货金XAU=劲升1.3%，报每盎司1,315.91美元。
美国8月期金GCQ4收涨17.10美元，报每盎司1,316.90美元。
路透初步数据显示，成交量较30日均值多约20%。
现货钯金XPD=触及887.90美元高位，最新上升1.3%，报每盎司882.42美元。
现货铂金XPT=涨1.3%，报每盎司1,497.60美元。现货银XAG=劲升2%，报每盎司21.08美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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