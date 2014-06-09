铂金反弹 因南非铂金矿罢工谈判仍陷僵局

路透纽约/伦敦6月9日 - 铂金价格周一上涨，南非铂金矿业为解决长达五个月的罢工进行的最新一轮磋商仍未能达成协议，消退提振铂金从日低反弹。

金价在非常清淡的交投中小涨，因股市上扬和美元走强影响了投资人对避险黄金的买兴。

周一，南非矿业部长Ngoako Ramatlhodi退出同全球最大铂金生产商和矿业工会的谈判。Amplats, Implats和Lonmin都表示，目前将评估进一步的选项，但仍决心通过磋商达成和解。

消息提振铂金价格XPT=从日低1,436.40美元一度反弹约15美元或1%。

1940GMT，现货铂金升0.2%，报1,446美元。

美国7月铂金期货PLN4收高1.3美元，报1,454.30美元。

由于德国和法国市场休市，市场成交较往日清淡，投资人关注投资和消费者需求以寻找进一步指引。

现货金XAU=升0.1%，报1,253.06美元，美国8月期金GCv1收高1.40美元，报1,253.90美元。

路透初步数据显示，成交量约5.4万口，将为去年12月24日来最低，且远低于30日均值约17万口。

其他金属方面，现货银XAG=升0.3%，报每盎司19.03美元，现货钯金 XPD=跌0.3%，报每盎司837.80美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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