钯金急升至三年半高位 因南非矿业薪资谈判破裂

路透纽约/伦敦6月10日 - 钯金周三跳涨至约三年半最高，而铂金也上涨，之前南非为解决为期五个月的罢工而进行的谈判破裂。

全球第二大铂金生产商Impala Platinum(IMPJ.J)周二表示，公司的薪资提议已“没有再改善的可能性。”

南非的主要矿工工会和主要铂金生产商周一进行的薪资和解谈判破裂，导致为期五个月的罢工结束的希望破灭。

现货钯金XPD=盘中触及每盎司854美元，为2011年2月来最高，在2010 GMT，上涨1.7%，报852.18美元。南非是全球第二大钯金出产国。

“钯金方面，全球最大钯金出产国俄罗斯可能出现供应短缺，且汽车销售强劲，以及投资者需求将带动对钯金的强劲需求，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。

现货铂金XPT=劲涨2.2%，报每盎司1,475.75美元，之前触及5月26日来最高的1,481.50美元。

现货金XAU=上升0.7%，至每盎司1,260.30美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金 GCQ4 收高6.20美元，报1,260.10美元。

“股市已处于纪录高位。投资者将需要将投资多元化，且贵金属在投资组合中所占的比重偏低，”COMEX黄金期权场内交易商Jonathan Jossen说。

太平洋投资管理公司(PIMCO)周二表示，通胀不断上升和实质利率下跌，应该令黄金得益。

“我们认为黄金在目前的价位具吸引力，”PIMCO副首席投资长Mihir Worah在研究报告中说。

现货银 XAG= 上涨0.8%，报每盎司19.17美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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