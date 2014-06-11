钯金因供应忧虑触及13年半高位

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透纽约/伦敦6月11日 - 钯金周三上涨至2001年初来最高水平，因南非为期五个月的罢工令人继续忧虑供应问题，促使投资者买入。
钯金今年迄今大涨20%，受南非罢工支撑。
南非主要矿工工会和主要铂金群金属（PGMs）矿商的新一轮薪资谈判周一破裂，引发钯金价格本周迄今上涨2%。
现货钯金周三触及每盎司862.50美元的峰值，此为2001年2月来最高水平。在1922 GMT，上涨0.8%，报859.75美元。纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月钯金合约 PAU4 收涨5.60美元，报860.15美元。
“罢工没有很快得到解决的迹象。我们将看到劳工纠纷持续，从而推高价格，”Sica Wealth首席投资长Jeffrey Sica说。
现货铂金 XPT= 上升0.4%，报1,479.10美元。
其他贵金属方面，现货金XAU=小跌0.14美元，报每盎司1,260.35美元，仍留守在上周触及的1,240.61美元的四个月低位上方。
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ4 表现好于现货金，收高1.10美元，报每盎司1,261.20美元。
路透初步数据显示，黄金成交量不到80,000口，为30日均值160,000口的大约一半，反映对黄金的投资兴致疲弱。
现货银 XAG= 小升0.2%，报每盎司19.15美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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