金价急升2.7%至1310美元以上 因美元走低和空头回补

路透纽约/伦敦6月19日 - 金价周四上涨至每盎司美元以上，急升近3%，因美元走低，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)缺乏升息的决心，令投资者回补空头。

黄金急升2.7%，为八个月来最大单日涨幅。白银升最多5%，而铂金和钯金也攀升，因南非矿工罢工和解出现新的阻力。

金价攀升至一个半月高位，受助于美元指数下跌，美联储周三表示将维持近零利率，以支撑经济，令原本押注美联储将更快收紧政策的交易商失望。

分析师表示，市场人士大量回补在本周初建立的空头头寸，当时因预期美国经济强劲将削弱黄金需求。

“今日主要是因为轧空，而不是有很多新买家入市，”Merk Funds首席投资长Axel Merk说。

1717 GMT，现货金 XAU= 劲涨2.7%，报每盎司1,311.60美元，稍早触及1,315.49美元的四周高位。

技术买盘也提振金价，因为金价上涨，升穿在1,285美元的强劲阻力，该处接近一主要的费波纳奇回档技术位，以及金价的50日和100日移动均线。

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ4 上涨40美元，报每盎司1,312.70美元。路透初步数据显示，成交量在收盘时可望远高于30日均值。

现货银XAG= 急升3.6%，报每盎司20.58美元，稍早触及20.81美元的三个月高位，可望录得四个月来最大单日升幅。

现货铂金XPT=涨1.7%，报1,468.30美元，现货钯金XPD=升1.6%，报835.72美元。铂金和钯金在大约一周高位交投，因南非矿场的罢工将可能持续。

矿商周三表示，上周南非矿工与建筑业联盟(AMCU)和矿商达成交易后，对方提出的新要求“是矿商承受不了的。”这消息令罢工结束的希望减弱。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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