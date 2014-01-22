技术面疲弱和美元走强拖累金价走低

* 因未能突破1,260美元而出现的技术性卖盘重压金价

* 市场臆测美联储可能进一步缩减购债规模

* 中国实货黄金需求放缓

路透纽约/伦敦1月22日 - 金价周三走低，在前一日回落1%后延续跌势，受累于技术面疲弱以及美元和美股走强。

铂金上扬，因南非Impala Platinum (IMPJ.J)在计划举行的矿工罢工开始前一天关闭矿山，引发供应忧虑。

分析师称，金市今年的良好开局看似正在消退，因美国经济前景持续改善，以及预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将进一步缩减刺激规模。

金价再次上探1,260美元之上的关键阻力位失利，促使投资者锁定获利。周二金价逆转早盘的涨势，收跌近1%，录得年内迄今最大单日跌幅。

1900 GMT，现货金小跌0.1%，报每盎司1,239.50美元。

COMEX-2月期金收跌3.20美元，报每盎司1,238.60美元。

成交低于正常水平。根据路透初步数据，成交量约为250日均值的一半。

美股小涨以及美元走强也引发贵金属市场出现获利回吐。

亚洲交易员称，金价可能进一步走低，因在今年稍早大举买入为1月底开始的农历新年作准备后，中国的实货需求也在放缓。

现货铂金上扬0.4%，报每盎司1,455美元，在近期触及近三个月峰值后进行盘整。最大铂金出产国南非的矿工将从周四起开始罢工，推高铂金价格。

在周四罢工开始前，Impala Platinum周三关闭在南非的所有矿山。

现货银小涨0.1%，报每盎司19.86美元。现货钯金上扬0.2%，报每盎司745.50美元。(完)

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1238.60 -3.20 -0.3 1237.40 1243.50 72,772

COMEX白银期货 19.839 -0.031 -0.2 19.770 19.940 15,446

COMEX铂金期货 1462.40 8.90 0.6 1447.80 1465.90 7,898

COMEX钯金期货 748.85 0.80 0.1 743.25 749.65 1,829

现货金 1239.50 -1.61 -0.1 1238.40 1243.70

现货银 19.860 0.010 0.1 19.800 19.930

现货铂金 1455.00 6.25 0.4 1450.25 1461.75

现货钯金 745.50 1.60 0.2 745.75 747.25(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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