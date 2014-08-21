金价触及两个月低位 因技术性卖出和担心美联储升息

路透纽约/伦敦8月21日 - 金价周四下滑1.3%，至两个月最低，连跌第五日，因担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)会提早升息，金价跌穿一关建支撑水平后，引发一轮技术性抛盘。

交易商表示，美联储7月会议记录显示决策者在会议上曾讨论是否应提早升息，因就业市场改善程度令人意外，金价今日受后续卖盘打压。

周四令人鼓舞的美国楼市和就业数据令投资者对经济感到乐观，压低金价。金价表现不及其他贵金属市场和美股，标普500指数一度上扬0.4%，触及纪录高位。

交易商说，在0600-0605 GMT隔夜交易时段中，有超过8,000口12月期金合约易手，相当于当时总成交量的约三分之一，当时价格跌穿200日移动均线切入位每盎司1,287美元，交易商在该处设有止损单。

“金价现在跌穿了200日移动均线，这是许多人关注的重要关口，许多追踪趋势的交易商将很可能建立黄金空头头寸，”RJO Futures高级商品经纪Phillip Streible说。

1841 GMT，现货金XAU=下跌1.3%，报每盎司1,275.46美元，为逾一个月来最大单日跌幅，稍早跌至6月18日来最低1,273.06美元。

美国COMEX-12月期金GCZ4收跌19.80美元，报每盎司1,275.40美元。

市场的下一个焦点是美联储主席叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议上的讲话。

其他贵金属方面，现货银XAG=大致持平在周三收位，报每盎司19.45美元，稍早触及两个月低点19.25美元。

现货铂金XPT=盘中挫跌至逾三个月最低1,407.30美元，尾盘下跌0.5%，报每盎司1,414.75美元，连跌第九天，为2008年7月来最长跌势。

现货钯金XPD=涨1.4%，报每盎司874.90美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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