金价跌向两个月低位 因美元和股市上扬

路透纽约/伦敦8月25日 - 金价周一走低，徘徊在两个月低位附近，受累于美元走强和全球金融市场涨势。

1752 GMT，金价XAU=跌0.3%，报每盎司1,277.19美元。金价上周回落1.8%，为一个月来最大周度跌幅，上周四一度触及两个月低位1,273.06美元，因美国经济数据强劲，以及市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会提前升息。

美国期金GCcv1收跌1.30美元，报每盎司1,278.90美元。电子交易周一因技术故障暂停交易四小时。

美元走强，导致持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本增加，令这些商品价格承压。

美股指标标普500指数盘中升穿2,000点大关，为有史以来首次，因有关欧洲央行将采取措施提振经济的预期推动全球金融市场走高。

“股市表现仍然强劲，剥夺了金价上扬的机会，”汇丰贵金属分析师James Steel表示。

不过，金价整日变动幅度不大，且成交温和。交易商称，金价持于1,270美元附近的技术支撑位之上，英国市场因假休市，导致市场流动性降低。

交易商称，金价走低吸引来自亚洲珠宝商的买盘，但规模受限，且投资者仍在场外观望。

港金条对伦敦现货金的溢价在0.70-1.10美元之间，高于上周晚些时候的报价0.50-1.00美元，受助于珠宝商的买盘。

周一公布的数据显示，香港对中国大陆的黄金净出口7月降至22.107吨，6月为40.543吨，为三年最低，因供应充裕，且珠宝商等待逢低买入的机会。

现货银XAG=跌0.3%，报每盎司19.35美元。

现货铂金XPT=回落0.2%，报每盎司1,413.50美元，上周触及5月5日来最低1,407.30美元。

消息人士称，铂金生产商Lonmin (LMI.L)计划在南非裁减约5,700个岗位，以恢复盈利。

现货钯金XPD=小涨0.3%，报每盎司886美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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