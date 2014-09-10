金价逼近七个月低位 因担忧美联储提前升息

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透纽约/伦敦9月10日 - 金价周三回落0.6%，逼近略高于1,240美元的七个月最低，因担忧令人鼓舞的美国经济数据可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)较预期提前升息。
金价走低连续第二日重压铂金和钯金价格，使银价保持在19美元的关键水准之下。
俄罗斯从乌克兰撤走大批部队的消息也重创避险需求，点燃和平希望。
投资者预期，美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月16-17日举行的下次货币政策会议上的立场将更趋强硬，之前旧金山联储的一项调查显示，投资者可能低估了美联储升息的速度。
“尽管当前的金价在某种程度上反应了货币政策将收紧的预期，但如果市场认为下周发布的FOMC声明较预期更为强硬，这并不会阻止金价进一步走低，”汇丰的首席贵金属分析师James Steel表示。
现货金XAU=盘中触及6月初以来最低1,243.56美元，后小幅反弹， 1840 GMT，回落0.6%，报每盎司1,248.21美元。
美国COMEX-12月期金GCZ4收跌3.20美元，报每盎司1,245.30美元。
市场人士将密切关注美国总统奥巴马周三晚间发表的讲话，期间将概述美国应对伊斯兰国的策略。
美元指数基本持平，徘徊在周二触及的14个月高位附近。
其他贵金属方面，现货银XAG=跌0.7%，报每盎司18.90美元。现货铂金XPT=小跌0.3%，报每盎司1,376美元。现货钯金XPD=回落1.1%，报每盎司846.90美元。
铂金盘中跌至2月初以来最低1,372.70美元，钯金触及一个月低位842.50美元，周二急挫2.3%。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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