金价受乌克兰情势带动升至六个月高位 本周大涨3%

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
* 美元走软及乌克兰紧张局势给金市提供支撑
* 本周金价大涨3%
* SPDR黄金ETF持金量增加，因市场不确定性
路透纽约/伦敦3月14日 -金价周五升至六个月高位，在周日乌克兰克里米亚地区按计划举行公投，决定是否加入俄罗斯前，东西方的紧张局势带动黄金避险吸引力。
俄罗斯周四在与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演，吞并乌克兰克里米亚地区的计划没有后退迹象，尽管欧盟(EU)与美国推动制裁的力度强于预期。
在克里米亚公投前的最后一个交易日，俄罗斯股市大跌，债务违约担保成本猛增。公投必然会导致美国和欧盟周一对俄罗斯实施制裁。
现货金一度大涨1.4%，至9月9日来最高的1,387.90美元，之后缩减涨幅。
美国COMEX-4月期金收涨6.60美元，报每盎司1,379美元。
路透初步数据显示，成交量较30日均值高约30%。
本周金价大涨3%，也受助于中国首次出现公司债违约，及中国经济放缓忧虑。
周五美国公布的数据显示3月初消费者信心减弱，对金价也有支撑。
市场在等待3月18-19日美国联邦储备委员会(FED/美联储)的货币政策会议。预计美联储将宣布进一步缩减每月购债规模100亿美元。
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust周四黄金持仓量增加2.1吨，至813.30吨。
现货银升1%，报每盎司21.35美元。现货铂金跌0.6%，报每盎司1,463美元。现货钯金跌0.5%，报769.50美元。（完）
(编译 李军; 审校 母红)
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