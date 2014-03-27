金价下挫约1% 跌破1300美元

* 良好的美国经济数据引发获利了结

* 跌穿关键技术水平后卖压加重

* 投资需求疲弱，SPDR黄金ETF的黄金持仓量减少

路透纽约/伦敦3月27日 -金价周四下挫约1%，自2月中来首次跌穿1,300美元，因良好的美国第四季经济数据削弱黄金作为对冲工具的吸引力。

交易商称，美元上涨和金价跌穿心理支撑位1,300美元和200日移动均线切入位1,296美元，也引发卖盘。

美国第四季经济增长终值从初值上修，且上周初请失业金人数降至约四个月低点，显示经济摆脱寒冬的影响积累了大量动能。

“在强劲的GDP报告燃点对经济活动将在第二、三季提速的预期后，金价受压，”Alliance FinancialLLC贵金属交易部主管Frank McGhee说。

1906 GMT，现货金跌0.9%，报每盎司1,291.56美元，稍早触及六周低点1,288.80美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)4月美国期金大跌8.70美元，收报每盎司1,294.70美元。

成交量较30日均值多约65%，主要受4月合约周一首个交割通知日前，4月合约展期至6月合约提振。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三下降1.8吨，至816.97吨，为连续第二日减少。这使今年的净流入降至18.8吨。

本周迄今，黄金挫跌约3.2%。在3月稍早，受地缘政治紧张局势带动，金价上涨至六个月高位1,391.76美元。

其他贵金属方面，现货银跌0.2%，报每盎司19.65美元。

现货铂金下挫0.4%，报1,396美元。现货钯金大跌2.7%，报754.75美元，因投资人对近期涨势获利了结。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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