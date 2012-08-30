金价陷於窄幅波动 市场静待伯南克讲话

路透新加坡8月30日电---金价周四走坚,但在美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克可能引发第三轮量化宽松措施预期的讲话前,金价陷於窄幅区间内波动.

此前,数据显示第二季美国经济状况要稍好於最初的预想,并且褐皮书显示7月和8月初经济继续缓慢成长.而如果伯南克周五的讲话令市场失望,那麽金价也面临遭遇卖压的风险.

0641GMT时,现货金上涨0.24%,报每盎司1,659.90美元,距离周一触及的四个半月高位1,676.45美元不远.周一,投资者因预期美联储将进一步放松货币政策而买入黄金.

"市场情绪有些喜忧参半,人们相当谨慎,"香港利昌金铺主管Ronald Leung指出.

"看来央行正在低位承接.但市场似乎不会大幅波动,"Leung说,他称金条的溢价与上周持平,为0.80-1美元.

伯南克周五在杰克逊霍尔的讲话可能会令市场继续猜测新一轮购债行动时间,但也可能让投资者继续预期下月会有某种措施出台.

美国期金几无变动,报每盎司1,662.30美元.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三的黄金持仓量与周二持平,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量亦不变.

现货铂金(白金)升0.81%,至每盎司1,522.75美元,距离上周触及的三个月高位不远,因南非金矿发生流血暴力和停工事件,引发供应担忧.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1659.90 3.96 +0.24 6.15

现货银 30.77 0.09 +0.29 11.12

现货铂金 1522.75 12.25 +0.81 9.31

现货钯金 633.50 5.60 +0.89 -2.91

COMEX期金 1662.30 -0.70 -0.04 6.10 10144

COMEX期银 30.77 -0.07 -0.23 10.21 1672

汇率

欧元/美元 1.2554

美元/日圆 78.63

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 王洋/肖群英;审校 王兴亚/蔡美珍

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