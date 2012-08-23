金价触及5月初以来最高位 因寄望美联储很快祭出刺激举措

路透新加坡8月23日电---黄金和白银周四均升至逾三个月来的最高位,摆脱了几个月的低迷走势,此前美国联邦储备委员会(美联储,FED)公布最近一次会议的记录,引燃了市场对该央行将很快祭出更多购债行动的预期.

经济刺激举措料会提升通胀前景,令黄金受益,因其被视作可以对冲物价上涨,而与此同时,经济复苏的前景提振了风险较高资产的市场人气.

美联储周三公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.

"这次会议记录的基调与美联储先前的言论完全不同,这帮助金价突破了先前的区间,并在消费旺季来临之前行至了更高价格的区间."金瑞期货分析师陈敏(音译)说.

现货金一度上涨0.7%,报每盎司1,665.09美元,为5月1日以来最高,稍後在0620GMT回落至1,662.84.金价上日突破关键的200日移动均线,为近五个月以来首见.

美国期金12月合约上涨1.5%,至1,665.70美元.

路透分析师王涛说,技术分析显示金价在测试1,664美元的阻力位後,可能拉回至1,647美元.

空头回补和欧元走强亦有助於黄金需求,使金价有望录得连续第七周上涨.

现货银上涨超过2%,至30.51美元,为5月初以来最高点.

现货铂金上涨至每盎司1,558美元左右,是5月3日以来最高,使得黄金/铂金溢价跌向100美元,为三个多月以来最窄.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1662.84 9.45 +0.57 6.33

现货银 30.45 0.61 +2.04 9.97

现货铂金 1556.99 25.99 +1.70 11.77

现货钯金 634.30 5.60 +0.89 -2.79

COMEX 12月期金 1665.70 25.20 +1.54 6.31 25400

COMEX 9月期银 30.40 0.84 +2.86 8.90 10420

汇率

欧元/美元 1.2530

美元/日圆 78.46

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 兰秀娟/李婷仪;审校 隋芬

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