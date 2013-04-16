金价由两年低点温和反弹 市场气氛仍审慎

路透新加坡4月16日 - 金价周二上扬1%，因盘中稍早跌至两年低位后，引发实货买盘，但投资人态度仍审慎，担心央行出售黄金及全球经济成长等利空疑虑。

美元计价黄金价格上日创历来单日最大跌幅，令许多黄金多头及资深投资人措手不及。今年以来金价已下挫约20%，之前则连续12年上涨。

即使朝鲜半岛紧张情势升高，金价亦未能从中获益，而美国联邦储备委员会(FED/美联储)刺激措施的不确定性，则打击金价。

“基于这波跌势如此之大，只要出现任何回稳讯号，或任何官方有意买进的讯号，就将会引发1.5%到2%的反弹。这是必然的，”ANZ Global Markets Research亚洲研究主管Tim Riddell指出。

“由于这波跌势规模巨大，我觉得这个反弹并不太强。股市走势稳定帮了一些忙，没有形成进一步结清部位的气氛。”

现货金一度跌至低见每盎司1,321.35美元，但0547GMT时，回升至1,359.51美元，交易员指出有来自亚洲消费方的买兴。目前金价较2011年9月的历史高点约1,920美元下跌560美元左右。

铂金(白金)及钯金先前亦遭遇沉重卖压，在日本股市缩小跌幅后，有所反弹。

美国6月期金一度挫跌逾2%，触及逾两年低位，之后小幅反弹，东京期金主力合约一度大跌10%。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1359.51 6.76 +0.50 -18.81

现货银 22.90 0.32 +1.42 -24.37

现货铂金 1426.74 25.24 +1.80 -7.05

现货钯金 671.50 19.50 +2.99 -2.96

COMEX期金 1360.40 -0.70 -0.05 -18.82 125101

COMEX期银 22.89 -0.48 -2.04 -24.30 27052

汇率

欧元/美元 1.3069

美元/日圆 97.37

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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