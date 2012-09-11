金价上涨 因穆迪对美国发出评级预警导致美元下跌

路透纽约/伦敦9月11日电---金价周二涨向六个月高位,因穆迪对美国信用评级发出预警後美元下跌.同时,黄金上市交易产品(ETP)也受到投资者需求.
评级机构穆迪周二表示,如果美国明年的预算磋商不能使该国的债务/GDP之比趋於下降,美国可能将失去其AAA级评等.
"每条坏消息似乎都利好黄金,仅仅是因为坏消息被解读成会促使美国联邦储备委员会(美联储,FED)刺激经济增长的因素."Tower Trading总裁Anthony Neglia表示.
Neglia称,纽约商品期货交易所(COMEX)执行价在每盎司1,800美元以上的12月黄金看涨期货需求旺盛,意味着很多投资者认为金价年底前可能进一步上涨.
1855GMT时,现货金上涨0.4%,至每盎司1,731.66美元.9月迄今现货金已累计上涨2.5%,盘旋於六个月高位附近.
美国12月期金结算价上涨3.10美元,报每盎司1,734.90美元,汤森路透初步数据显示,目前成交量较250日均值低约40%.
现货银上涨0.3%,至33.39美元.
对德国宪法法院将支持欧元区抒困基金的预期升温,也令金价受益.
ETP持金量日内增加91,932盎司,至7,249万盎司的纪录高位,这常被用作衡量投资者黄金胃纳的指标.
瑞银策略师Edel Tully称,黄金ETP买盘强劲,帮助抵消了对冲基金和货币经理大幅增加美国期金多仓後投资者可能锁定获利的忧虑.
现货铂金(白金)攀升0.6%至每盎司1,597.90美元,现货钯金上涨0.5%至666.22美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1734.90 3.10 0.2 1728.00 1740.50 97,099
COMEX白银期货 33.509 -0.065 -0.2 33.420 33.765 69
COMEX铂金期货 1607.00 3.20 0.2 1588.80 1612.50 5,685
COMEX钯金期货 674.40 2.15 0.3 668.80 675.30 26
现货金 1731.66 6.87 0.4 1726.33 1737.80
现货银 33.390 0.090 0.3 33.360 33.810
现货铂金 1597.90 8.90 0.6 1591.00 1607.99
现货钯金 666.22 3.32 0.5 669.52 676.00
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 程琳;审校 李军
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