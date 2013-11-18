金价因实货需求疲弱收低 结束三日涨势

* 金价结束三日升势下跌

* 标普500指数和道指创下纪录高位，但尾盘标普500指数收低

* 中国黄金升水下降，印度需求仍然疲弱

路透纽约/伦敦11月18日 -黄金价格周一下挫逾1%，因实货买需乏善可陈，促使投资人对黄金连续三日的涨势获利了结，且美股早盘上涨损及黄金的避险魅力。

股市上涨降低投资人对黄金的投资兴致，道指和标普500指数稍早升至纪录高位，之后投资人对美股涨势锁定获利。

金价承压，因中国推出大胆的经济改革计划和美国联邦储备委员会(美联储/FED)将继续执行刺激计划的前景令投资人对全球经济感到乐观，这拖累金价。

另一个压低金价的原因是全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的黄金持仓量继续下降。

2039 GMT，现货金跌1.3%，报每盎司1,272.54美元，在过去三日累计上升约2%。

美国12月期金下跌15.10美元，收报每盎司1,272.30美元。路透初步数据显示，成交量较250日均值低约40%。

主要的亚洲黄金消费国的黄金需求仍然不旺。中国黄金升水下降至约5.50美元，上周五升水约为7.50美元。

金价受挫的另一个原因是印度需求不振，此前印度当局上调黄金进口税。

其他贵金属方面，现货银下跌1.9%，报每盎司20.37美元。现货铂金下滑2.1%，报每盎司1,406.99美元。现货钯金跌2.1%，报每盎司714.83美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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