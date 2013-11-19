金价基本收平 市场关注美联储会议记录

* 黄金在狭窄的10美元浮动区间交投

* 美联储周三将公布10月会议记录

路透纽约/伦敦11月19日 -黄金价格周二几无变动，在周一大跌后企稳，因投资人静待周三美联储10月会议记录，以寻求未来货币政策的线索。

铂金和钯金上涨，因忧虑供应，因南非电力公司Eskom周二宣布电力供应紧张，这可能降低矿场和冶炼厂的出产。不过，此轮铂族金属(PGM)价格的涨势在今日稍晚消退。

黄金大致交投在狭窄的10美元波动区间，汇市与股市变动不大，因没有重要的美国经济数据带动。

2005GMT，现货金小升0.1%，结算价报每盎司1,274.44美元，周一下挫1.2%。

美国12月期金升1.20美元，收报每盎司1,273.50美元。成交量较250日均值低约40%。

美元兑一篮子货币.DXY下跌，也支撑金价。

美联储周三将公布10月会议记录，投资人将寻找未来货币政策的线索。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust表示，周一黄金持仓量减少1.2吨，至864.51吨，为2009年2月来最低。

现货银下跌1美分，报每盎司20.37美元。

现货铂金升0.2%，报每盎司1,411.40美元，受助于南非电力公司Eskom宣布紧急状态，此前电网受到巨大压力，因更多的发电机组没法运作。

现货钯金涨0.5%，报每盎司718.47美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 徐文焰)

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