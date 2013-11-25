金价收平 回补伊朗核协议签署后录得的跌幅

* 油价下跌但脱离低位，此前六大国与伊朗达成核计划协议

* 黄金投资人没有理会美国经济数据

* SPDR黄金持有量周五降幅为三周来最大

路透纽约/伦敦11月25日 -黄金价格周一基本持平，日内交投震荡，交易商说，金价早盘跟随原油价格下滑，因六大国与伊朗达成核计划协议，但之后金价反弹，因投资人回补空头。

金价早盘下挫1%，至四个月低位，因周末达成的伊朗核计划协议将阻止伊朗进行最敏感的核活动，且美国和欧盟将在起初六个月部分放松对伊朗经济领域的制裁。

好坏不一的美国经济数据对金市无甚影响。数据显示10月成屋待完成销售跌至10个月低位，但11月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值强劲反弹，显示美国经济的一些韧力。

现货金稍早触及7月8日来最低的1,227.34美元，但之后缩减跌幅。在1826GMT，下跌0.1%，报每盎司1,241.49美元。

12月期金下跌2.70美元，报每盎司1,241.40美元，根据路透初步数据，收盘时成交量可望远高于30日均值。

政治局势缓和且原油供应增加的前景起初打压原油价格，令布兰特原油一度下挫约3%。

之后原油转至平盘交投，提振金价脱离其低位，交易商说。

黄金通常被视作对冲由油价带动的通胀的工具。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust.GLD黄金持仓量在周五下降4.5吨，至2009年2月来最低的852.21吨，此为11月1日来最大单日降幅。

现货银涨0.2%，报每盎司19.89美元，稍早触及8月中来最低19.54美元。

现货铂金小跌0.1%，报每盎司1,376.24美元。现货钯金涨0.6%，报每盎司716.97美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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