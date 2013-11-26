金价受美国楼市数据拖累下滑0.8%

* 强劲的美国楼市数据令投资人担忧美联储缩减刺激计划

* 亚洲实货需求不振

路透纽约/伦敦11月26日 -黄金价格周二下跌约1%，从稍早触及的一周高位回落，因令人鼓舞的美国楼市活动数据令投资人担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)将很快决定缩减购债计划。

在数据显示美国建筑许可触及约五年半高位和9月标普/CASE-SHILLER20个大都会地区房价指数同比跳涨13.3%后，金价承压。

这些报告是经济强势的最新迹象，尽管抵押贷款利率不断上升和上月政府部份关门拖累经济成长。

“建筑许可和CaseShiller数据强劲暗示美联储将可能考虑缩减购债，这令黄金受压，”Newedge贵金属经纪Thomas Capalbo说。

1816GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,241.69美元，早盘触及1,256.49美元，此为11月20日以来最高。

12月期金表现优于现货金，12月期金上涨0.5美元，报每盎司1,241.70美元.

根据路透初步数据，成交量可能较30日均值多一倍，达15.6万口，主要是因为在12月合约周五首个交割通知日前，投资者将12月合约展期至2月合约。

交易员说，今年稍早黄金价格在两日内急跌超过200美元后，亚洲实货需求未见起色。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust.GLD黄金持仓量在周一下降3.30吨。今年迄今黄金持仓量减少大约450吨，是打压金价的主因。

现货银大跌2.1%，报每盎司19.87美元。

现货铂金跌1%，报每盎司1,369.75美元。现货钯金下滑0.5%，报每盎司715.22美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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