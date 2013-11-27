金价因美国就业数据强劲由升转跌

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
* 美国上周初请失业金人口减少，引发市场担忧美联储将开始缩减购债
* 铂金触及四个月低位，受累于技术性卖盘
* 中国从香港的黄金进口触及七个月最高
* 美国市场周四休市
路透纽约/伦敦11月27日 -金价周三走低，回吐盘初涨幅，交易商称，因美国上周初请失业金人口减少，支持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)很快会开始缩减刺激规模的预期。
铂金下跌1.5%，至四个月低位，表现不及其他贵金属，受累于价格跌穿1,350美元支撑位后出现的技术性卖盘。
美国上周初请失业金人口数据意外回落后，金价连跌第二日，但另一项数据显示，企业的资本财支出仍然疲弱。
黄金投资者在消化委内瑞拉的消息。一委内瑞拉高级政府官员周三告诉路透，委内瑞拉正评估包括黄金储备在内的互换协议，该国此举旨在增加美元的供应。
1857 GMT，现货金跌0.3%，报每磅1,239美元，稍早攀升近1%。
美国黄金期货收跌3.60美元，报每盎司1,237.80美元。根据路透初步数据，成交量为22万口，较30日均值16.5万口高出近35%。
周四美国市场因感恩节假期休市，交易商称，预计市场活动将十分缓慢，直到下周才能反弹。
金市跌幅受限，因数据显示，中国10月从香港的黄金净进口量为七个月以来最高。
现货铂金下跌1.3%，报每盎司1,350.99美元，稍早触及四个月低位1,347.25美元。
现货银跌1%，报每盎司19.64美元。现货钯金下跌0.3%，报每盎司713.72美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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