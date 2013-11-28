金价结束两日跌势收高 因美元下滑和中国买入

* 成交量低，美国市场因感恩节假期休市

* SPDR ETF黄金持仓量周三减少5.7吨

路透伦敦11月28日 - 金价周四收高，结束两日连跌之势，受助于美元下跌和中国买家实货需求浮现的迹象。

金价涨幅受限，因强劲的美国经济数据暗示美国联邦储备委员会(美联储/FED)不久将开始撤出其刺激计划。

市场活动相对清淡，周四为美国感恩节假期，金融市场休市。

“市场上有一些包括中国在内的远东实货相关买盘，”MKS SA交易部主管Afshin Nabavi说。

“除此之外，我认为投资人在本周不会建立很多新的头寸，因美国假期，”他补充说。

1950 GMT，现货金涨0.7%，报每磅1,244.85美元。

美国黄金期货上升0.5%，报每盎司1,243.50美元。

美元指数.DXY下跌0.2%，上日公布的大部份美国经济数据良好，带动美元攀升。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三下降5.7吨，至843.21吨，为2009年初来最低。

路透数据显示，上海黄金交易所周四的99.99%纯金成交量达到18.3吨，为10月8日来最高水平。

中国内地10月从香港净进口的黄金创七个月高点。为满足消费者前所未有的需求，中国内地购买黄金量已经连续六个月超过100吨。香港政府统计处发给路透的邮件显示，中国内地10月从香港净买入131.19吨黄金，9月为110.914吨。

现货银升0.3%，报每盎司19.69美元。现货铂金上涨0.4%，报每盎司1,354.40美元。现货钯金涨0.4%，报每盎司716.20美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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