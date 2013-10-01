金价持稳 美国政府濒临关闭

路透新加坡10月1日 - 金价周二持稳，此前录得一年来最大季度升幅；由于国会未能就一项支出议案达成协议，美国政府濒临关闭。

0012GMT，现货金上涨0.05%至每盎司1,327.55美元。金价上日下跌0.6%，尽管美元走软，但黄金未能获得充足的避险买需。

截至9月当季，金价上扬近8%，此前三个季度均录得跌幅，因市场担忧美国撤出刺激计划。

美国国会周一仍然在暂停奥巴马医改问题上僵持不下，多数美国政府部门周二上午可能开始关门。

向数以千计政府例行活动拨款的法案将于午夜到期，美国参议院民主党成员否决了共和党主导的众议院提出的建议，即推迟奥巴马医改一年，换取周一之后向联邦政府提供暂时拨款。

美国铸币局网站周一公布，9月美国金币需求较上年同期减少81%，因叙利亚政治动荡未能带动散户买需。

印度黄金进口商预期海关部门在本周稍晚将把滞留在机场的剩余黄金清关；然一些银行已重新开始进口，缓解了国内市场的供应压力和价格。

中国人民银行周一发布征求意见稿，拟规定个人携带小额黄金出入境免予申报纳税，这或将给日益活跃的国内个人在境外购买黄金或相关首饰提供便利。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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