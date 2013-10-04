金价上扬 因美国政府继续停运和服务业数据疲弱

杜邦与FMC达部分资产互换交易 再度延后与陶氏合并案
路透3月31日 - 杜邦(DuPont)周五表示将买下FMC Corp的一个部门，且将旗下作物保护业务售予FMC，以换取欧盟批准其与陶氏化学(Dow Chemical)的合并案，并第三次推迟该交易的完成时间。
* 美联储官员表示，政府停运可能促使美联储推迟缩减刺激规模
* 服务业ISM指数回落，小幅提振金价
* 亚洲黄金实货需求仍然不振
路透纽约10月3日 - 金价周四上扬，因美国服务业数据回落，引发市场预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将推迟缩减刺激规模，尤其是在9月非农就业报告因政府停运而被推迟公布的情况下。
今日早盘，金价走低，因实货需求放缓，且投资者在昨日上扬后锁定获利。
2012 GMT，现货金小涨约0.17%，报每盎司1,316.89美元，缩减早盘录得的跌幅。美国12月期金回落0.30%，或4美元，报每盎司1,316.70美元。
今日下午美国国会大厦外发生开枪事件导致大厦被封锁，金价一度小幅上扬。但事件很快结束，金价重新回落，仅小涨。
受政府停运影响，原定周五公布的美国9月非农就业数据将推迟发布。
波士顿联储银行总裁洛克哈特称，由于缺乏官方数据，可能导致美联储进一步推迟缩减刺激规模的时间。
黄金实货需求仍然疲弱，中国金融市场自周二起因黄金周假期休市。
麦格理银行表示，随着价格攀升，中国的黄金溢价从7月初的逾40美元降至9月底的不到10美元。
现货银下跌0.46%，报每盎司21.61美元。现货铂金回落1.41%，报每盎司1,368.99美元。现货钯金急跌2.34%，报每盎司699.22美元。(完)
(编译 母红; 审校 徐文焰)
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