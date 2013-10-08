金价上扬 市场对美国预算僵局的忧虑加重

* 美国政府看来将继续关门

* 预算僵局预计将促使美联储保持刺激计划不变

* 交易员称中国假期结束，市场人士回场支撑金价

路透纽约/伦敦10月8日 - 黄金价格周二连续第二日上升，因美国预算僵局的不确定性增加，且上调美国举债上限的最后期限日益迫近，促使投资人寻求避险，卖出诸如股票等较高风险资产。

无迹象显示，美国政界人士愿意作出妥协结束美国政府部份关门的局面。共和党提议成立由两党议员组成的委员会研究削减支出方案，且就上调举债上限提交建议，但该计划很快被民主党拒绝。

被视为避险的美债再次上升，而美股标普500指数连续第二日大跌。

金融市场迄今对华盛顿的僵局反应温和，但分析师表示，如果国会未能在10月17日前上调举债上限，美国违约的可能性应该令黄金得益。

“美国政府关门越久，所造成的经济的问题就会越大，”Morgan Gold首席策略师Ed Moy说。

“美联储在开始缩减刺激计划前，希望看到政府关门会对经济带来什么影响，”Moy说，他是前美国铸币局主管。

1744 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,323.51美元。

12月美国期金表现逊于现货金，下跌0.5美元，至每盎司1,324.60美元。

路透初步数据显示，收盘时成交量可能低于30日移动均值。

中国市场在国庆节假期结束后恢复交易，但香港交易员表示，他们只看到些许买兴。

香港政府统计处周二数据显示，8月份香港对中国内地的黄金总出口为131,374公斤（131.374吨），按月微增1.7%；月内自中国进口的黄金总量按月则大升62.4%。

印度节日季和结婚高峰期来临前，该国进口商开始下单补充库存。

其他贵金属方面，现货银攀升0.2%，报22.36美元。

现货铂金涨0.6%，报1,400.99美元。现货钯金升1.7%，报713.22美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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