金价回落1% 因叶伦获美联储主席提名的消息公布后美元走强

* 美元指数脱离低位，因奥巴马提名叶伦出任美联储主席

* 美联储会议记录显示，保持政策不变是一个艰难的决定

* 缺乏避险买盘反应投资者的买兴消退

路透纽约/伦敦10月9日 - 金价周三下跌约1%，因美元上涨，且投资人消化美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席叶伦将被提名出任下任美联储主席的消息。

在美联储会议记录公布后，金价保持在低位。美联储9月会议记录显示，对数位决策者而言，上月决定保持政策不变以支持经济是一个“相对艰难的决定”。会议记录还显示，委员仍广泛支持在年内开始缩减购债。

在美国早盘大约10分钟的时间内，成交放量。本周市场交投疏落。金价仍陷入交投区间，因美国政府停摆，在缺乏美国经济数据及担忧华盛顿如何化解僵局之际，买家持观望态度。

分析师称，看来投资人对黄金作为避险资产失去信心，他们指出，随着上调举债上限的10月17日限期临近，黄金的升幅逊于部份人士原本预期。

1854 GMT，现货金下跌0.9%，报每盎司1,306.69美元。

12月美国期金下跌17.40美元，至每盎司1,307.20美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约5%。

在美东时间早上10:10-10:20，期金价格急跌，下挫至日内低位1,294美元，在这10分钟时间内，大约有15,000口易手，相当于市场成交活动的大约五分之一。

美元兑主要货币从八个月低位回升，受助于叶伦将被提名出任下届美联储主席的消息。

全球最大黄金支撑上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周二减少1.8吨。自10月1日美国政府部份关门以来，该基金的黄金持仓量下降近8吨。

其他贵金属方面，现货银跌1.6%，报21.90美元。现货铂金下滑1.2%，报1,379.10美元。现货钯金跌1.6%，报700.72美元。（完）

(编译 母红/利棣儿; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。