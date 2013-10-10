金价下滑 因美国有望达成协议避免违约

* 共和党提出短期上调美国举债上限计划

* 关注周五路透/密歇根大学消费者信心指数

路透纽约/伦敦10月10日 - 金价周四下挫约1%，因有迹象显示美国可能达成协议，避免违约，这提振美元，但压制对黄金的避险买盘。

周四，众议院共和党提出一计划，或推迟可能出现的违约，并敦促奥巴马总统磋商结束已长达10日的政府关门。

金价连跌第三日，标普500指数.SPX大涨近2%，美元指数缩减稍早升幅。

“共和党和民主党寻找解决办法的意愿都开始有所增强，这拖累金价下滑，”丹麦丹斯克银行分析师Christin Tuxen表示。

期金成交量本周保持清淡，金价维持区间交投，因美国数据推迟公布及对预算僵局感到不安，投资人离场观望。

1808 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,297.30美元。

12月美国期金下跌10.30美元，结算价报每盎司1,296.90美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约25%。

数据显示上周美国初请失业金人数触及六个月高位，因处理了电脑相关的积压申请以及美国政府部分关门开始殃及一些非联邦雇员。数据令金价跌势受限。

现货银跌0.01美元，报21.86美元。

国际货币基金组织(IMF)周四表示，已获得成员国批准，将出售黄金所得收益用于支持低收入国家贷款项目，每年可释出金援约19亿美元。

分析师表示，Anglo American Platinum (AMSJ.J)近两周的罢工令产量损失4.4万盎司的消息支撑铂金系金属。

其他贵金属方面，现货铂金升1.2%，报1,388.99美元。现货钯金升1.1%，报708.47美元。 (完)

(编译 李军; 审校 母红)

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