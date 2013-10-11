金价周五下跌1.5% 至三个月低位

* 金价在美国早盘突然下跌，因基金撤出

* 奥巴马与共和党采取行动终止预算危机

* 在金价跌穿关键技术支撑位后，跌势加速

路透纽约/伦敦10月11日 - 金价周五下跌1.5%，至三个月最低，因纽约黄金期货出现异常大规模的卖单，以及有迹象显示美国政界可能接近达成协议避免美国违约，促使紧张不安的投资人纷纷逃离金市。

纽约早盘，黄金价格在几分钟内急跌30美元，引发原油和铜市抛售。周五金价大跌是因为再度出现大规模卖单，10月1日一大规模卖单使金价急跌3%。

在1242 GMT，美国期金暂停交易，因芝加哥商业交易所(CME)集团防止价格过度波动的Stop Logic机制被触发。期金暂停交易10秒钟，在此前后的三分钟内，金价下滑了约30美元，或约2%，交投异常强劲，成交量接近20,000口，为当时市场总成交量的约五分之一。

与金价下跌形成鲜明对照的是，美股上涨及美元下跌，因美国国会议员在结束政治僵局的问题上取得进展的初步迹象，鼓舞了金市以外的投资人。

交易商表示，对冲基金和机构投资人大举抛售撤离黄金期货市场，是金价急跌的原因。

在1827GMT，12月美国期金下跌28.70美元，结算价报每盎司1,268.20美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值多大约10%。

现货金下跌1.5%，报每盎司1,266.80美元，稍早最多下跌1.8%，至1,262.14美元的7月10日来最低位。

黄金周五连跌第四日，为6月底以来最长跌势。

本周，金价跌3.4%，给过去七周中第六周下跌。

其他贵金属方面，现货银下滑1.9%，报每盎司21.22美元。现货铂金跌1%，报1,366.49美元。现货钯金升0.5%，报709.22美元。 (完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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