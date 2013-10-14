金价从三个月低位反弹 关注美国预算僵局

* 随着周四上调举债上限的最后期限迫近，金市出现部分避险买盘

* 美国结束财政僵局的磋商举得进展，但尚未达成任何协议

* SPDR黄金持仓量减少近6吨

路透纽约/伦敦10月14日 - 金价周一上扬，从上周五触及的三个月低位反弹，因美国国会和总统奥巴马尚未就恢复政府运作和避免日益迫近的违约达成协议。

自上周四看似有所突破以来，未打破财政僵局的磋商基本没有任何成果。议员们表示，他们仍认为可能在未来数小时达成协议，且交易商表示，对达成协议的乐观情绪限制金价进一步涨幅。

国会必须在10月17日前上调债务上限，否则美国将可能违约。但此次的情势并未大幅推升金价，目前金价远低于2011年上调债务上限的磋商陷入僵局时触及的纪录高位。

1905 GMT，现货金上扬0.4%，报每盎司1,277.41美元，日高为1,288.88美元。

美国12月黄金期货收涨8.40美元，报每盎司1,276.60美元，根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约40%。

部分美国交易商离场，美国债市因假休市。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周五减少5.40吨，至890.98吨。

其他贵金属方面，现货银上扬0.6%，报每盎司21.32美元。现货铂金攀升0.9%，报每盎司1,376.50美元。现货钯金小涨0.09美元，报每盎司711.59美元。(完)

(编译 母红;审校 李军)

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