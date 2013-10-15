金价上涨 因美国预算僵局引发避险买盘

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透纽约/伦敦10月15日 - 金价周二在交投震荡中上涨1%，扭转稍早大幅下跌的頽势，因美国上调举债上限的政治僵局持续，引发避险买盘。
金价涨势在美国时段日尾盘加速，之前民主党表示，参议院就上调举债上限和重开政府的磋商暂停，等待美国众议院议长贝纳拿出可在众议院进行投票的财政计划。
金价受此消息带动上扬，而美股、工业金属和甚至美债价格下跌。
金价从海外市场触及的三个月低位约1,250美元反弹约35美元，或3%。金价稍早承压，因市场寄望美国决策者接近在周四最后期限前就上调美国举债上限达成一致。
1931 GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,280.96美元，低于日高1,287.90美元。
金价在早盘下挫至1,251.66美元，此为7月10日来最低。
美国12月黄金期货收低3.40美元，报每盎司1,273.20美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值多大约10%。
现货银上扬0.2%，报每盎司21.30美元，稍早触及8月9日来最低20.48美元。
现货铂金攀升0.2%，报每盎司1,379.74美元。现货钯金跌1.1%，报每盎司705美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透伦敦3月30日 - 标普全球评级(S&P Global)主权评级主管Moritz Kraemer周四称，该机构认为英国启动退欧并不意外，而且最近几个月没有发生什么事，会使其重新考虑英国负面的前景展望。
路透伦敦3月30日 - 多位消息人士告诉路透，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经正式委任摩根大通、摩根士丹利和汇丰控股作为其首次公开发行(IPO)的国际财务顾问。这次IPO预计将成为全球规模最大的股票发行。