金价上涨 因美国预算僵局引发避险买盘

路透纽约/伦敦10月15日 - 金价周二在交投震荡中上涨1%，扭转稍早大幅下跌的頽势，因美国上调举债上限的政治僵局持续，引发避险买盘。

金价涨势在美国时段日尾盘加速，之前民主党表示，参议院就上调举债上限和重开政府的磋商暂停，等待美国众议院议长贝纳拿出可在众议院进行投票的财政计划。

金价受此消息带动上扬，而美股、工业金属和甚至美债价格下跌。

金价从海外市场触及的三个月低位约1,250美元反弹约35美元，或3%。金价稍早承压，因市场寄望美国决策者接近在周四最后期限前就上调美国举债上限达成一致。

1931 GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,280.96美元，低于日高1,287.90美元。

金价在早盘下挫至1,251.66美元，此为7月10日来最低。

美国12月黄金期货收低3.40美元，报每盎司1,273.20美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值多大约10%。

现货银上扬0.2%，报每盎司21.30美元，稍早触及8月9日来最低20.48美元。

现货铂金攀升0.2%，报每盎司1,379.74美元。现货钯金跌1.1%，报每盎司705美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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