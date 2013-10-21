金价周一收盘持平 成交极为清淡

* 金价和美国股市基本持稳，之前公布的成屋销售数据疲弱

* 美国期金成交量可能录得4月1日来最低

* 印度黄金实货需求疲弱，现货溢价触及纪录高位

* 周二将发布美国非农就业报告

路透纽约10月21日 - 金价周一收盘基本持平，成交极为清淡，上周因寄望美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能推迟缩减刺激规模，市场出现一波空头回补带动的涨势后，投资者离场观望。

金价与美国股市和美元的表现一致，后两者基本持稳。今日公布的数据显示，美国9月成屋销售减少，房价增幅放缓，市场对此反应冷淡。

金价上周攀升近4%，录得两个月来最大单周涨幅，因市场预期，在美国政府停运两周后，美联储将不得不保持现行的刺激举措以支撑经济。

美国12月期金收涨1.20美元，报每盎司1,315.80美元。

根据汤森路透初步数据，2000 GMT，黄金期货成交量为不到75,000口，势将为4月1日来最低成交量，也是今年最低之一。

现货金表现不及期货，下跌0.1%，报每盎司1,314.89美元，金价在10美元的狭窄区间内交投。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares的黄金持仓量周一持于近四年半低位附近，上周为连续第七周减少。

全球最大实货黄金购买国印度的黄金进口商周一难以获得供应，因此支付创纪录的溢价，下月印度将迎来节日季黄金需求高峰。

印度的黄金需求预计将在为期五天的排灯节假期前后触顶。今年的排灯节为11月的第一周。

其他贵金属方面，现货银表现出众，上扬1.5%，报每盎司22.21美元。现货铂金小涨0.2%，报每盎司1,433.74美元。现货钯金跳升1.2%，报每盎司747美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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