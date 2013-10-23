金价下跌 因投资者获利了结并受油价走低拖累

* 油价下跌和对金价涨势获利了结拖累金价下滑

* 最大的黄金ETF公布自8月23日来的最大单日流入量

* 印度黄金较伦敦黄金升水触及每盎司120美元

路透纽约/伦敦10月23日 - 金价周三小幅下跌，因投资人卖出，对上日因弱于预期的美国非农就业数据推高金价至四周高位的涨势锁定获利，且对油市下跌拖累商品市场走低作反应。

周二黄金上涨约2%，且美元指数触及八个月低位，股市上扬，因此前美国公布的就业数据巩固对美国联邦储备委员会(美联储/FED)在明年前将维持刺激计划的预期。

金价在周三下跌，尽管美元仍然承压。美股下跌，且美债延续周二的升势。

“油价对商品市场带来很大影响，拉低所有商品，”Aurum Options Strategies首席黄金交易商Paul Sacks说。

美国原油跌向每桶96美元，为7月来最低，对供应充裕及美国原油库存进一步增加作反应。

分析师表示，对金价周二升至9月20日来最高的涨势获利了结，这也拉低金价，因投资人认为金价进一步上涨受限。

“昨日涨势迅速消失，这是金价升势真的被视作卖出机会的又一迹象...人们预期金价不会升得太多，”荷兰银行分析师Georgette Boele说。

在2025GMT，现货金跌0.5%，至每盎司1,332.95美元，周二触及1,344.46美元。

美国12月期金收低8.6美元，或0.6%，结算价报每盎司1,334美元。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust称，周二黄金持仓量流入6吨以上，为两个月来最大单日增幅。周一黄金持仓量流出超过10吨。

印度黄金价格较伦敦黄金升水触及120美元，因印度市场未能获得足够供应，以满足印度节日对黄金的强劲需求。

其他贵金属方面，现货银下跌0.4%，报每盎司22.54美元。现货铂金跌0.9%，报每盎司1,430.74美元。现货钯金下滑1.07%，报每盎司743美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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