金价上涨1.4% 因美国就业数据不及预期

* 金价触及一个月高位，因寄望美联储将保持刺激措施

* 最新一周美国初请失业金人数降幅少于预期

* 金价升穿50日移动均线阻力位

路透纽约/伦敦10月24日 - 金价周四上扬1.4%，逾一个月来首次升至每盎司1,350美元以上，因美国周四公布令人失望的初请失业金人口数据后，市场预期美联储将继续执行其货币刺激计划，投资人重燃对黄金的买兴。

美国最新一周初请失业金人数降幅少于预期，数据公布后，金价上扬。

技术买盘也提振金价，此前黄金升穿50日移动均线。此外，分析师表示，美国期金未平仓合约上升至两个月高位，支撑金价。

“黄金未平仓合约不断增加，它显示新的交易活动不仅仅是回补空头，还可能是黄金买家持续稳定买入，”RBC Capital Markets副总裁George Gero说。

在1730 GMT，现货金升1.4%，至每盎司1,350.06美元，稍早上升至9月20日来最高1,351.61美元。

美国12月期金上扬16.30美元，报每盎司1,350.30美元。路透初步数据显示，收盘时成交量可能接近30日均值。

金价攀升也受助于初请失业金人口数据公布后，美元下跌及美债收益率跌至近三个月低位。

“总的来说，黄金应该短期得到支撑，特别是如果美国数据继续逊于预期...这应该对美元带来进一步压力，且巩固美联储将保持刺激计划的观点，”MKS SA高级副总裁Bernard Sin说。

交易商说，中国制造业数据强劲周四也扶助支撑金价。

高盛称，预料金价在2014年将下跌至1,144美元，受美国经济数据持续改善，实质利率不断上升及美国开始缩减货币刺激计划等因素驱动。

其他贵金属方面，现货银升1.3%，报每盎司22.79美元。现货铂金涨1.3%，报每盎司1,449.49美元。现货钯金下滑0.28美元，报每盎司743.72美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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