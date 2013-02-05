金价因经济好转承压下滑 铂金系金属上涨

美元上涨 但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 美国服务业指数攀升,黄金承压
* 中国从香港进口的实货黄金量触及纪录高位
* 铂跌金和钯金逆转跌势,可见基金买盘
路透纽约2月5日 - 金价周二由升转跌,美国股市涨势坚实以及经济前景好转打压黄金避险魅力.
数据显示美国1月服务业扩张,欧洲企业乐观程度也触及八个月高点,铂金(白金)和钯金因市场预期需求将提高而上涨.
盘中稍早时金价曾一度上扬,因数据表明2012年香港至中国大陆的黄金净出口量跳升47%至纪录高位.
最新数据表明俄罗斯、韩国和其他新兴经济体央行对黄金的兴趣再度萌生,与上述数据相一致.
"央行买入黄金已经有几个月了,但是(黄金期货)却没什么变动.对我来说,这是偏空现象,因为我认为金价应该远高于目前的水平,"纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易人Jonathan Jossen表示.
1820GMT,现货金下跌0.1%,报每盎司1,672.20美元,自稍早触及的高位近1,685美元回落.
美国4月黄金期货下跌3.30美元,报1,673.10美元.
迹象显示欧元区经济正在企稳,也让金价承受压力.分析师表示,1月Markt欧元区采购经理人指数(PMI)升至10个月高位,且美国服务业数据令人振奋,均让投资者出脱黄金并转投股市.
黄金投资者现正在消化一份报告.国会预算办公室公布的数据显示,2013财年美国财政赤字将下滑到8,450亿美元,而之前四年赤字均保持在1兆(万亿)美元以上.
现货银小涨0.4%,报每盎司31.85美元.
铂金和钯金周二连续第三天上涨.交易商预计未来几个月将继续上扬,因宏观经济数据改善的希望刺激基金买盘.
钯金逆转稍早跌势,上涨1.3%,至每盎司764.97美元,创下17个月新高766.22美元.铂金涨0.5%,报每盎司1,701美元.
不过,分析师对铂金系金属需求的不均衡状态发出警告,因欧洲市场持续疲弱抵消了美国和中国市场的需求改善.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 1673.10 -3.30 -0.2% -0.2%
COMEX白银期货 31.865 0.149 0.5% 5.4%
COMEX铂金期货 1707.90 9.80 0.6% 11.0%
COMEX钯金期货 767.15 9.35 1.2% 9.1%
现货金 1672.20 -1.80 -0.1% -0.1%
现货银 31.85 0.13 0.4% 5.1%
现货铂金 1701.00 8.26 0.5% 10.6%
现货钯金 764.97 9.75 1.3% 9.0% (完)
(编译 洪曦; 审校 母红)
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路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
布兰特原油期货收高0.53美元或1%，报每桶54.89美元。美国原油期货升1.1%或0.55美元，报每桶51.70美元。今日上涨带动油价升至3月8日来最高。
路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家元首会晤前保