金价虽再度暴跌 但实货黄金买家这次学乖了

* 金价6月跌破1,200美元，未能像4月那样吸引买家

* 市场关注印度征收进口税、卢比疲弱以及中国经济成长

* 一些人抛售黄金制品，担心还会进一步下跌

路透伦敦/纽约/孟买6月27日 - 4月，继每盎司金价两日内暴跌逾200美元之后，一场空前的抄底热潮席卷而来，从金币到金饰悉被抢购一空，这帮助限制了跌势，也缓解了金市陷入持续下跌的担忧。

然而这次情况却不同，交易员和珠宝商报告称，虽然金价在10天内下跌了将近200美元，但全球消费者却不愿意买进，而由于预期美国联邦储备委员会(美联储)将开始缩减2008年11月以来的购债刺激规模，投资者急于出脱手中的黄金。

分析师认为，普通消费者未能像两个月前那样前来解救黄金，暗示金价也许还有很大下跌空间，投资者也急于出手。

“金币业务无疑比4月放缓了许多。商店外不再有买家排起长队，”Ridgewood Coin & Stamp Gallery的主人Craig Sklar说。

现货金周四跌2%至每盎司1,200美元以下，创2010年8月以来低点。第二季料将录得25%的创纪录跌幅。

散户和收藏家鲜有买入可能有多重原因。许多消费者在4月和5月时认为价格够低，因而囤积了不少黄金，目前手中现金短绌，进一步买入的理由也不充分。

本月只剩下两天，美国铸币局美国之鹰金币(American Eagle gold)的6月销售量为4.7万盎司--仅为4月全月的五分之一，4月时曾触及三年半高位。美国之鹰银币(Silver Eagles)的销售也减少20%。

“4月金价大跌促使人们释出需求。现在，没有什么额外需求了，”瑞士信贷商品研究部门主管Ric Deverell说。

其他一些因素也在抑制印度及中国的黄金需求，包括印度最近实行进口限制、中国出现流动性紧张。这两国的实物黄金购买量占到全球总数的一半以上。

尽管本月稍早开始购买活动有所回温，但目前为止买兴并不浓厚。

美国纽约大型金币经销商Manfra, Tordella & Brookes(MTB)的总裁Michael Kramer称，金币购买“并不像我预想的那样活跃”。

欲浏览全球黄金需求相关图表，请点选：(r.reuters.com/vex85t)

**印度限制黄金进口雪上加霜**

在印度，黄金进口关税大幅上调以及卢比兑美元跌至纪录低位，对于下半年出现强劲实货需求的愿景而言可谓是双重打击。

“我们6月的进口数据低迷，”金奈(清奈)批发商MNC Bullion的主管Daman Prakash Rathod说。

印度近期采取措施，要求黄金进口商预先支付库存费用，这使得运营资本较低的小型珠宝商难以保证货源。该国政府还在5月将黄金进口关税上调至8%，旨在遏制不断飙升的经常帐赤字。

“要获得资金，付现给进口代理机构来取得库存很困难，”Rathod说。“我分析了我的成本和利益，认为除非生意量很大，不然不值得。”

虽然以美元计价的现货金价格目前比4月低点低逾100美元，但印度期金比4月时的最低价仍高出3%，这进一步阻碍了对价格敏感的印度消费者购金意愿。

分析师表示，对中国银行业流动性的顾虑，短期内可能也将压制黄金需求，因为买家会担心中国经济成长放缓及信贷可能紧俏的影响。

“购金热不再，”中国一实体黄金投资公司的分析师表示，一些买家期待金价会进一步下跌。但有些人则是“当金价跌至1,300美元时买太多，现在手头现金吃紧。”

**观望金价触底**

美国方面，一些批发商预期之前的趋势将逆转，散户投资人将黄金重新卖到市场上，而不是像今年初那样囤积黄金。

“我确实开始接到一些想出脱实货的电话，4月时根本不会有这样的事，”美国NTR Bullion Group金属交易商Brad Yates表示。

纽约专业珠宝店Niletti Creations联席业主Eric Harris说，他向一些希望赶在金价进一步下跌前脱手的客户买进废金。

然而，掌握金价关键的可能是投资者，而非个人散户。全球第八大黄金上市交易基金(ETF)今年上半年持金量减少530吨，相当于一年黄金产量的10%左右。

“过去几周所见卖盘力道，比来自传统实货市场的买盘强劲，”美银美林分析师Michael Widmer称。“如果希望价格回升，动力未必一定来自买方，卖盘必须消退才行。”(完)

(编译 郑茵/王兴亚/张若琪 审校 王洋/于春红)

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