金价升破1400美元 后市看涨--分析师

路透纽约8月26日 - 技术分析师表示，金价周一升破每盎司1,400美元，为6月7日以来首见，而且呈现偏多的“杯柄型”技术图型，暗示黄金可能已在两个月前触底，后市准备有更多的涨势。

“很有可能在6月28日(第二季的最后交易日)已出现近期低位，当时有许多大型投资者弃守，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示。他指的是在市场底部时的最后一波抛盘，之后金价再次走升。

在周一早上金价短暂触及每盎司1,406美元，较6月底创下三年低位1,180美元已弹升逾200美元。

包括黄金多头John Paulson在内的对冲基金经理人，第二季出脱在全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持金仓位，押注美联储将因美国经济改善而结束其刺激计划。

自此之后，金价急速反弹，因包括周五公布的新屋销售及周一的耐久财订单等美国经济指标表现黯淡，使得外界对美联储何时缩减买债计划更加摸不着头绪。

如今金价在其50日移动均线上方和200日移动均线下方交投，50日正朝向突破站上200日，此重要的“黄金交叉”为一偏多型态，可能暗示金价动能增加。

然对后市较没把握的分析师则表示，金价需要明确攻克重要阻力位，才可以说市场长期有不错的技术面筑底。

LOGIC Advisors商品投资合伙人Bill O'Neill表示，1,425是比1,400更为重要的价位水准。

Wells Fargo Securities的贸易策略主管Rick Bensignor关注金价能否突破200日移均线切入位约每盎司1,471美元。(完)

(编译 戴素萍 审校 王洋)

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