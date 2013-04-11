金价自一周低点回升 受朝鲜半岛紧张情势支撑

路透新加坡4月11日 - 金价周四自进一周最低水准弹升，因朝鲜半岛紧张情势升温，在亚洲激起避险买盘，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)刺激措施的不确定性，可能抑制金价涨幅。

除了股市上涨以及塞浦路斯计画出售过多的黄金储备来协助支应部分纾困措施等因素外，资金大量流出黄金上市交易基金(ETF)也拖累金价。

现货金触及4月5日以来最低水准每盎司1,553.10美元，随后回升，0606GMT时报1,560.41美元，上涨2.27美元。金价周三挫跌逾1%，创下2月20日以来最大单日跌幅。

“我猜想人们正关注朝鲜(北韩)导弹动向。那里的气氛有些紧张，一些人正在买进黄金，”南非标准银行高管Yuichi Ikemizu称。

“但我认为事实是上市交易基金正在卖出。昨晚(卖出了)约17吨，这个量很大。我认为这对市场的影响更大，”Ikemizu称，并认为支撑位于上周所及10个月低位约1,540美元。

美国6月期金报每盎司1,560.30美元，上涨1.50美元。

亚洲时段，市场对塞浦路斯出售黄金消息的反应大多较为温和，尽管投资者仍担心葡萄牙和希腊等其他受债务困扰的欧元区国家可能会效仿此举。

欧盟执委会准备的一份塞浦路斯融资需求评估报告显示，塞浦路斯已同意出售超额黄金储备，以筹资约4亿欧元来满足部分抒困需求。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1560.41 2.27 +0.15 -6.82

现货银 27.57 -0.04 -0.14 -8.95

现货铂金 1520.74 -2.26 -0.15 -0.93

现货钯金 716.00 -2.50 -0.35 3.47

COMEX期金 1560.30 1.50 +0.10 -6.89 17460

COMEX期银 27.51 -0.14 -0.52 -9.00 4691

汇率

欧元/美元 1.3068

美元/日圆 99.68

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

(编译 王冠中/许娜; 审校 王洋/李婷仪)

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