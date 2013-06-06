金价攀升1% 因在美国非农就业数据公布前美元走软

* SPDR Gold Trust的黄金持有量暂时止住外流之势

* 美国周五公布5月非农就业数据

路透纽约/伦敦6月6日 - 金价周四上扬1%，因美元兑日圆和欧元大跌，投资者担忧明日公布的美国就业数据可能会令人失望。

今日上午多数时间金价表现波澜不兴，纽约午盘突然发力上行，因投资者在美国非农就业人口数据周五公布前抛售美元多头头寸。

近期黄金一直承压，因有关向好的经济数据将促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)缩减购债规模的预期推动美元大幅走强。

分析师称，忧虑美国股市超买也促使投资者买入更多黄金。

1838 GMT，现货金上扬0.8%，报每盎司1,414.35美元，从稍早触及的三周高位1,423.16美元回落。

美国Comex-8月期金收涨17.30美元，报每盎司1,415.80美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。

美国上周初请失业金人口减少，直指尽管经济活动放缓，但就业仍适度增长。

经济学家预计，5月美国非农就业岗位增速可能仅小幅加快，暗示经济仍是老样子，还不到美联储退出刺激举措的时候。

金价未能扩大涨幅，部分受累于在印度政府今年第二次上调黄金进口税后，市场忧虑实货需求。

美国造币局局长表示，对美国鹰金币和银币的需求仍前所未见的高涨。两个月前，金价跌至历史低位使压抑多年的需求被释放。

全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三持稳，之前一日为减少0.3%，目前仍处于四年低位。

其他贵金属方面，现货银上扬0.6%，至每盎司22.65美元，现货铂金攀升0.9%，报每盎司1,524美元。现货钯金上扬0.3%，报每盎司757.72美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1415.80 17.30 1.2 1391.20 1423.30 160,982

COMEX白银期货 22.707 0.235 1.0 22.255 22.840 52,870

COMEX铂金期货 1529.30 18.70 1.2 1502.10 1534.50 12,226

COMEX钯金期货 762.30 5.85 0.8 752.00 764.75 2,348

现货金 1414.35 11.55 0.8 1392.38 1423.16

现货银 22.650 0.130 0.6 22.360 22.890

现货铂金 1524.00 14.00 0.9 1506.00 1531.50

现货钯金 757.72 2.22 0.3 753.00 762.00(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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