金价从五个月低位反弹上扬2% 因回补空头和技术性买盘

* 金价可望录得10月17日来最大单日升幅

* 在金价跌至五个月低位后，基金回补空头

路透纽约/伦敦12月4日 -金价周三劲涨2%，短暂升至每盎司1,250美元以上，受助于技术性买入和金价在近期大跌后的大量回补空头。

黄金可望录得10月17日来最大单日涨幅。其他贵金属也攀升，白银劲涨3.5%，且铂金系金属(PGMs)攀升约2%。

尽管交易商称不清楚黄金在没有特别消息下突然急升的原因，但美元走低，美国原油攀升和美股下跌合力提振金价。

分析师说，在金价早盘从五个月低位1,210美元大幅反弹后，基金一起回补其新建的空头头寸。

“在黄金守住了1,210-15美元支撑水平后，人们回补空头，且评估美联储在12月政策会议将作什么，”Newedge贵金属交易商Thomas Capalbo说。

1832 GMT，现货金劲涨2%，报每盎司1,247.96美元，日高在1,250.30美元。

金价在周三稍早下跌至五个月低位1,211.44美元。金价在本周每一个交易日都在刷新五年低点。

美国2月期金升26.90美元，报每盎司1,247.70美元。路透初步数据显示，收盘时成交量势将高于30日均值。

现货银和黄金一起上涨，劲升3.8%，报每盎司19.85美元。

现货铂金上升1.5%，报每盎司1,375美元。现货钯金上涨2%，报每盎司727.47美元。

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最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌

COMEX黄金期货 1247.70 26.90 2.2% -25.6%

COMEX白银期货 19.870 0.008 4.2% -34.3%

COMEX铂金期货 1378.00 22.20 1.6% -10.4%

COMEX钯金期货 730.70 15.90 2.2% 3.9%

现货金 1247.96 24.45 2.0% -25.5%

现货银 19.85 0.73 3.8% -34.5%

现货铂金 1375.00 20.75 1.5% -10.6%

现货钯金 727.47 13.97 2.0% 3.6%(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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