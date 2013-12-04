金价从五个月低位反弹上扬2% 因回补空头和技术性买盘

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 金价可望录得10月17日来最大单日升幅
* 在金价跌至五个月低位后，基金回补空头
路透纽约/伦敦12月4日 -金价周三劲涨2%，短暂升至每盎司1,250美元以上，受助于技术性买入和金价在近期大跌后的大量回补空头。
黄金可望录得10月17日来最大单日涨幅。其他贵金属也攀升，白银劲涨3.5%，且铂金系金属(PGMs)攀升约2%。
尽管交易商称不清楚黄金在没有特别消息下突然急升的原因，但美元走低，美国原油攀升和美股下跌合力提振金价。
分析师说，在金价早盘从五个月低位1,210美元大幅反弹后，基金一起回补其新建的空头头寸。
“在黄金守住了1,210-15美元支撑水平后，人们回补空头，且评估美联储在12月政策会议将作什么，”Newedge贵金属交易商Thomas Capalbo说。
1832 GMT，现货金劲涨2%，报每盎司1,247.96美元，日高在1,250.30美元。
金价在周三稍早下跌至五个月低位1,211.44美元。金价在本周每一个交易日都在刷新五年低点。
美国2月期金升26.90美元，报每盎司1,247.70美元。路透初步数据显示，收盘时成交量势将高于30日均值。
现货银和黄金一起上涨，劲升3.8%，报每盎司19.85美元。
现货铂金上升1.5%，报每盎司1,375美元。现货钯金上涨2%，报每盎司727.47美元。
----------------------------1832GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌
COMEX黄金期货 1247.70 26.90 2.2% -25.6%
COMEX白银期货 19.870 0.008 4.2% -34.3%
COMEX铂金期货 1378.00 22.20 1.6% -10.4%
COMEX钯金期货 730.70 15.90 2.2% 3.9%
现货金 1247.96 24.45 2.0% -25.5%
现货银 19.85 0.73 3.8% -34.5%
现货铂金 1375.00 20.75 1.5% -10.6%
现货钯金 727.47 13.97 2.0% 3.6%(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。