金价受美元下跌带动上涨

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* 中国通胀数据缓和收紧政策忧虑
* SPDR Gold Trust黄金持仓量减少
* 投机商将空头仓位增至七年半最高
路透纽约/伦敦12月9日 - 金价周一上涨，因美元下滑，近期基金大幅出脱多头押注促使一些投资人认为金价接近底部。
由于周一美国没有重大经济数据公布，金市投资人焦点放在中国经济数据。数据显示中国11月消费者通胀年增速意外放缓，对中国很快将收紧政策的担忧减轻，这对金价有利。
交易商表示，美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五报告显示近期对黄金的大举抛售可能已经结束。
(CFTC)数据显示，12月3日止当周，对冲基金和基金经理将美国黄金期货和期权空头仓位升至接近七年半高位。
1743 GMT，现货金上扬0.4%，报每盎司1,234.46美元。
美国2月期金收高4.10美元，报每盎司1,233.10美元。根据路透初步数据，成交量远低于30日均值。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上周五下降3吨，至835.71吨，为2009年初来最低。
其他贵金属方面，现货银跟随金价攀升1.1%，报每盎司19.67美元。现货铂金升1.1%，报每盎司1,367.74美元。现货钯金小跌0.3美元，报每盎司731.20美元。
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌
COMEX黄金期货 1233.10 4.10 0.3% -26.4%
COMEX白银期货 19.705 0.002 0.9% -34.8%
COMEX铂金期货 1369.70 13.40 1.0% -11.0%
COMEX钯金期货 735.45 -0.70 -0.1% 4.6%
现货金 1233.46 5.22 0.4% -26.3%
现货银 19.67 0.21 1.1% -35.1%
现货铂金 1367.74 14.49 1.1% -11.0%
现货钯金 731.20 -0.30 0.0% 4.2%(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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