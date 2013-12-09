金价受美元下跌带动上涨

调查：美元低迷让亚币人气高涨 人民币多仓升至2015年7月来高位

路透新加坡4月6日 - 一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。