金价录得三个月来最大单日涨幅

* 数据显示中国制造业萎缩

* 金价短期内或面临技术阻力

* GFMS预计2014年黄金均价连续第二年走低

路透纽约/伦敦1月23日 -金价周四大涨逾2%，录得三个月来最大单日百分比涨幅，因美国股市大跌，以及中国制造业数据令人失望，提升黄金的避险吸引力。

在升穿关键技术阻力位每盎司1,260美元后，金价涨势加速，之前市场多次上探该水平均无功而返。欧元区制造业数据强劲拖累美元重挫，这也扶助推高金价至近两个月最高。

汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准。消息拖累标普500指数下跌超过1%，金市投资者人气受到提振。

1903GMT，现货金劲扬2.3%，报每盎司1,264.20美元，稍早触及1,265.40美元的高位，距离12月初触及的两个月高位1,267.26美元不远。

美国2月期金收涨23.70美元，报每盎司1,262.30美元。

根据路透初步数据，COMEX成交量约为23.5万口，可能为近两个月来最高，较250日均值高出约25%。

技术图表显示，金价看似将形成看涨的双底形态，连接6月和12月触及的1,200美元之下两个低位。

分析师称，短期内技术性卖盘可能重压金价，因金价接近长期下行趋势线，和100日移动均线切入位1,277美元。

研究消息方面，金属咨询公司汤森路透GFMS在一份报告中称，全球经济体质改善意味着金价短期内不可能强劲反弹，预计金价在2013年重挫后再跌13%，去年金价暴跌使投资者措手不及。

其他贵金属方面，现货银跟随金价上扬，攀升1.6%，报每盎司20.04美元。现货铂金上扬0.2%，报每盎司1,455.49美元。现货钯金下跌0.2%，报每盎司741.97美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1262.30 23.70 1.9 1230.80 1267.00 188,726

COMEX白银期货 20.010 0.171 0.9 19.645 20.310 46,680

COMEX铂金期货 1463.20 0.80 0.1 1442.20 1470.70 11,340

COMEX钯金期货 745.90 -2.95 -0.4 742.00 748.75 3,850

现货金 1264.20 28.14 2.3 1231.90 1265.40

现货银 20.040 0.310 1.6 19.680 20.290

现货铂金 1455.49 3.24 0.2 1444.75 1467.25

现货钯金 741.97 -1.78 -0.2 745.00 746.00(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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