金价连涨第五周 因新兴市场忧虑推动买需

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 汇市波动为金市带来一轮买盘
* 黄金可能连升第五周，因股市走弱
* 印度进口臆测令其黄金溢价下跌30%
路透纽约/伦敦1月24日 -金价周五大涨至两个月高位，连升第五周，因全球投资者从新兴市场资产撤资和股市走低擦亮黄金的避险魅力。
交易商表示，阿根廷披索和土耳其里拉急跌引发的汇市波动促使投资人买进黄金。
日圆兑美元急涨至七周高位，而瑞郎兑欧元攀升至五周高点，因新兴市场货币被大举抛售，投资人寻求在避险资产中避险。
美股连跌第二日，也提振金价。标普500指数周五下挫2约%。
不过，黄金的投资需求仍然疲弱，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares周四黄金持仓量减少5.4吨，上周录得自11月初以来首周净流入。
“黄金涨势是否会持续令人质疑，因昨日上市交易基金(ETF)的黄金持仓量减少了约6吨，”德国商业银行商品研究部主管EugenWeinberg说，“金市的最新发展很可能是受臆测推动。”
1929GMT，现货金小升0.56美元，报每盎司1,264.51美元，稍早触及11月中来最高的1,272.70美元。
美国2月期金收涨2美元，报每盎司1,264.30美元。根据路透初步数据，COMEX成交量较250日均值高出约5%。
本周，黄金升1%，为2012年9月来首次第五周连涨。
周五印度黄金溢价较上周急降超过30%，因臆测印度可能放宽黄金进口限制。
其他贵金属方面，现货铂金急跌1.9%，报每盎司1,423.99美元，因交易商押注南非铂金矿业工人罢工的影响将没有忧虑的严重。
现货银跟随黄金走低，下滑1%，报每盎司19.79美元。现货钯金下跌1.5%，报每盎司731美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1264.30 2.00 0.2 1256.80 1273.20 146,712
COMEX白银期货 19.765 -0.245 -1.2 19.715 20.285 39,911
COMEX铂金期货 1428.60 -34.60 -2.4 1423.00 1462.00 16,003
COMEX钯金期货 734.80 -11.10 -1.5 733.30 748.30 4,745
现货金 1264.51 0.56 0.0 1257.25 1272.70
现货银 19.790 -0.200 -1.0 19.740 20.270
现货铂金 1423.99 -28.01 -1.9 1426.50 1458.00
现货钯金 731.00 -11.00 -1.5 736.00 746.00(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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