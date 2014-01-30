金价上涨 此前美联储再次缩减购债且美股大跌

* 美联储将购债规模再缩减100亿美元

* 全球股市下滑，因美联储政策决定和忧虑新兴市场

路透纽约/伦敦1月29日 -金价周三在交投震荡中上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布进一步缩减其购债规模后，全球股市滑落。

美联储周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，尽管近期新兴市场动荡，但美联储保持其缩减非常时期刺激措施的计划。

美股在交投震荡中下挫超过1%，因美联储的消息令投资人的忧虑加重，他们在早盘时已担忧新兴市场大跌。

市场观察者表示，金价攀升，因在周三美联储会议前，金价已完全消化了美联储将会缩减购债。

1832 GMT，现货金涨0.5%，报每盎司1,261.90美元。

COMEX-2月期金收高11.40美元，报每盎司1,262.20美元，根据路透初步数据，成交量较250日均值高约30%。

交易商表示，成交量上升，部份原因是在周五2月合约首个交割通知日前，投资人将2月合约展期至4月合约。

其他贵金属方面，现货银升0.2%，报每盎司19.59美元。现货铂金跌0.26美元，报每盎司1,404.74美元。现货钯金回落 0.4%，报每盎司711.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1262.20 11.40 0.9 1248.50 1269.30 123,752

COMEX白银期货 19.552 0.049 0.3 19.450 19.965 40,060

COMEX铂金期货 1408.10 -1.30 -0.1 1404.00 1421.80 7,282

COMEX钯金期货 711.15 -5.35 -0.7 707.15 723.45 4,916

现货金 1261.90 5.69 0.5 1249.45 1268.90

现货银 19.590 0.040 0.2 19.430 19.960

现货铂金 1404.74 -0.26 0.0 1407.25 1418.25

现货钯金 711.50 -2.75 -0.4 711.52 720.47(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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