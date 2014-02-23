金价连升三周 受美国经济忧虑带动

* 疲弱的美国房屋销售和制造业数据推高金价

* 对黄金的基金买兴重燃提振金价-分析师

* 金价持于近三个半月高位，实货需求疲弱

路透纽约/伦敦2月21日 - 金价周五上涨，录得三周连升，因对美国经济复苏的疑虑扶助提升了黄金的避险吸引力。

报告显示美国1月成屋销售降幅大于预期，年率为18个月最低，这是最新显示经济疲弱的数据，不过许多分析师将数据疲弱归咎于天气因素，而不是基本面恶化。数据对金价有支撑作用。

在美国公布了一系列令人失望的经济数据后，金价在本周稍早升至三个半月高位。数据引发市场臆测美联储可能放缓缩减购债。

1933 GMT，现货金升0.4%，报1,327.56美元。

COMEX-4月期金升6.70美元，结算价报每盎司1,323.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约40%。

本周二，金价升至10月来最高的1,332.10美元，受到上周大涨逾4%后的后续需求提振。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Shares录得四周内首周持金量下降，降幅为5.6吨。

亚洲实货买盘仍不多，许多珠宝商可能还在等价格出现修正。

其他贵金属方面，现货银升0.4%，报每盎司21.88美元。现货铂金升1.1%，报每盎司1,426.24美元。现货钯金升0.8%，报每盎司739.50美元。

----------------------------1933GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1323.60 6.70 0.5 1315.90 1328.80 94,765

COMEX白银期货 21.782 0.098 0.5 21.575 21.975 52,528

COMEX铂金期货 1427.90 15.40 1.1 1415.40 1431.00 8,021

COMEX钯金期货 740.00 3.70 0.5 734.25 742.00 6,125

现货金 1327.56 5.05 0.4 1316.40 1328.40

现货银 21.880 0.080 0.4 21.600 21.940

现货铂金 1426.24 16.04 1.1 1418.00 1429.50

现货钯金 739.50 5.73 0.8 737.50 741.00(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。