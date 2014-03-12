金价放量上涨 触及约六个月高位

* 中国首例债券违约案和出口疲弱令投资人忧虑

* 美国期金成交量势将创下1月底来最大

* 乌克兰紧张局势支撑黄金需求

路透纽约/伦敦3月12日 -金价周三上涨1.3%，触及约六个月高位，因忧虑将有更多中国公司债违约，且俄罗斯和西方国家就乌克兰危机的对峙局面，提振黄金作为避险资产的吸引力。

中国首例债券违约案和出口数据疲弱令人忧虑中国经济体质，令伦铜跌至44个月低位。

中国经济放缓忧虑引发黄金买盘，且降低对诸如股市等较高风险资产的需求。

1759GMT，现货金涨1.3%，报1,367.04美元。金价曾触及1,370.60，此为9月20日来最高。

美国COMEX-4月期金收涨23.80美元，报每盎司1,370.50美元。

路透初步数据显示，成交量为大约250,000口，较30日均值高65%。周三成交量势将创下1月29日来最高。

乌克兰和俄罗斯的紧张关系也削弱全球风险意愿，因西方国家对俄罗斯实施制裁的机会增强。

市场也在等待3月18-19日美国联邦储备理事会货币政策会议。

根据贝莱德(BlackRock)提供的资料，黄金支持上市交易产品在2月流入资金达5亿美元，之前为连续13个月资金流出。该数据反映投资人对黄金的信心。

现货银涨2.1%，报每盎司21.25美元。现货铂金上升0.8%，报每盎司1,469美元。现货钯金升0.8%，报771.10美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1370.50 23.80 1.8 1345.60 1371.30 203,583

COMEX白银期货 21.358 0.543 2.6 20.820 21.435 54,872

COMEX铂金期货 1476.30 11.70 0.8 1458.30 1481.80 10,622

COMEX钯金期货 777.15 6.65 0.9 762.10 779.15 5,061

现货金 1367.04 17.70 1.3 1345.70 1370.60

现货银 21.250 0.430 2.1 20.820 21.390

现货铂金 1469.00 11.20 0.8 1458.50 1478.50

现货钯金 771.10 6.40 0.8 763.00 777.00(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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