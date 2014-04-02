金价录得三周来最大单日涨幅 市场静待美国就业数据

* 在连跌两日后，低吸买盘推高金价

* 经济成长加速引发的通胀信号也扶助支撑市场

* 中国黄金较伦敦金溢价，为3月初以来首见

路透纽约4月2日 - 金价周三上扬约1%，为三周来最大单日涨幅，交易商称，受助于价格连跌两日后出现的低吸买盘。

美国强劲的就业和工厂订单数据引发的通胀压力增加的可能性也扶助支撑金价。

1815GMT，现货金上扬0.9%，报每盎司1,289.44美元，日高为1,294.60美元，为3月14日来最大单日涨幅。

交投最活跃的6月期金收涨0.8%，或10.80美元，报每盎司1,290.80美元。

其他金融市场，美元指数攀升0.2%，美股收涨，标普500指数守在历史高位附近。

民间就业服务机构ADP EmployerServices周三发布的报告显示，3月美国民间就业人口增加19.1万人，略低于分析师预估。但2月民间就业人口上修近4万人。

美国商务部周三公布，美国2月工厂订单较上月增长1.6%，预估为上升1.2%。1月经修正后为下降1.0%，前值为下降0.7%。美国2月耐久财(耐用品)订单确认为增长2.2%。

在美国劳工部周五公布3月就业数据前，黄金上行空间可能受限。自上周以来，金价一直承压，因市场担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能根据经济数据中显现出的经济增强迹象而决定升息。

路透对经济学家的调查预计，3月非农就业岗位增加20万个，为四个月来最大月度增幅。

亚洲市场，最大买家中国实货需求增加，上海金价较伦敦金3月初以来首次出现溢价。

其他贵金属，现货铂金攀升1%，报每盎司1,432美元。现货钯金跳升1.2%，报每盎司783.25美元。

现货银上扬约1.5%，报每盎司19.93美元。(完）

(编译 母红; 审校 孙茉莉)

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