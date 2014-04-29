金价在美联储政策声明发布前小涨 乌克兰忧虑提供支撑

* 俄罗斯就制裁批评欧盟

* 交易商关注美联储政策声明和就业报告

* 美联储周三公布政策声明

路透纽约/伦敦4月29日 -金价周二小涨，但仍在1,300美元之下，市场关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议，且预期美国数据强劲，乌克兰局势的不确定性也支撑金价。

美联储周二开始为期两天的政策会议，金市投资者大多在场外观望，他们预计美联储将第四次削减购债规模，并提供何时开始升息的前瞻性指引。

2028GMT，现货金小涨0.14美元，报每盎司1,295.74美元。金价周一触及近两周高位1,306.11美元，因地缘政治忧虑不断加剧，后因美国楼市显露出改善迹象而缩减涨幅。

美国6月期金收跌2.70美元，报每盎司1,296.30美元，表现不及现货金。

法国兴业银行的分析师Robin Bhar表示，“俄罗斯与西方国家在乌克兰问题上的紧张局势仍是影响金市的因素之一，但我们看到在美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布政策声明和非农就业报告出炉前，部分投资者卖出黄金。”

市场的下一个焦点是周五公布的4月美国非农就业报告。

但交易商仍谨慎预期乌克兰危机的进一步发展。

周二欧盟对俄罗斯官员实施进一步制裁，俄罗斯指责称，欧盟为美国的马首是瞻，应为自己的行为感到羞愧。

现货银下跌0.6%，报每盎司19.45美元。现货铂金上扬0.5%，报每盎司1,424.25美元。现货钯金攀升0.6%，报每盎司803.25美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1296.30 -2.70 -0.2 1286.10 1302.00 98,385

COMEX白银期货 19.488 -0.100 -0.5 19.305 19.590 15,581

COMEX铂金期货 1431.40 11.70 0.8 1411.10 1438.00 8,622

COMEX钯金期货 807.90 7.20 0.9 795.25 809.75 3,216

现货金 1295.74 0.14 0.0 1286.70 1300.90

现货银 19.450 -0.110 -0.6 19.340 19.600

现货铂金 1424.25 7.25 0.5 1411.50 1433.00

现货钯金 803.25 5.05 0.6 796.50 807.50(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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