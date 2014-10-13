金价上涨 美元回软及中国贸易数据带来提振

路透纽约/伦敦10月13日 - 金价周一上涨，因全球经济成长的不确定性令美元回软，而对中国进一步刺激经济的预期也提升黄金的投资吸引力。

金价在过去六个交易日中第五日上涨，今日美元指数.DXY下滑，因经济成长忧虑以及担心美联储可能等更久才升息。上周美元创下六个月最大单周跌幅。

中国第三季经济数据显示经济可能以逾五年最弱步幅成长，这对金价也有支撑。投资人臆测中国可能祭出更多刺激经济措施。

中国9月出口同比增长15.3%，增速为19个月最高，主要受美国需求复苏以及低基数效应等影响。9月进口同比增长7%，创七个月高位，主要受加工贸易猛增拉动。当月贸易顺差则较上月的创纪录高位明显缩窄。中国9月工业商品进口强劲反弹也提振金价。

一些市场观察人士表示，美国经济前景改善令金价易出现回落。在美国公布强劲的9月就业数据后，上周金价触及近四年最低的1,183.46美元。

“尽管有可能出现空头回补反弹，令金价延续升势，但我们相信反弹可能是短暂的，尽管宏观经济环境呈现出的阻力，我们对金价仍保持谨慎。”巴克莱资本贵金属分析师Suki Cooper表示。

1858GMT，现货金XAU=升0.7%，报每盎司1,231.50美元，盘中升至1,237.30美元的约四周最高。

上周，金价创四个月最大单周升幅，达到2.7%。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ4收高8.30美元，报每盎司1,230美元。路透初步数据显示，成交量不及近来均值。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周五减少2.64吨，至759.44吨，为2008年12月来最低。

其他贵金属中，现货银XAG=涨0.01美元，至每盎司17.35美元。

现货铂金XPT=升0.9%，报每盎司1,261.74美元。现货钯金XPD=升0.5%，报每盎司783美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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