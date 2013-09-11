金价因叙利亚忧虑缓解回落 市场关注美联储政策前景

* 叙利亚忧虑缓解，导致黄金的避险吸引力降低

* 如果美联储宣布缩减刺激规模，金价可能进一步走低

* 交易商购买期限较短、价格较低的期权作为对冲

路透纽约/伦敦9月11日 - 金价接近周三午盘时走低，盘初触及三周低位，受累于叙利亚紧张局势缓解，且市场担忧美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能缩减货币刺激规模。

在叙利亚周二接受俄罗斯提出的交出化武的建议，以及美国总统奥巴马在发表电视讲话时，要求国会推迟就授权对叙动武的决议投票后，黄金传统的对冲政治动荡风险的吸引力降低。

分析师称，由于地缘政治紧张局势缓和，原油市场可能在短期内进一步回落，这可能拖累其他商品价格走低。

尽管分析师正逐步达成共识，认为美联储可能最早从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模，但上周五公布的令人失望的美国就业数据可能令本该十分亮丽的经济前景变得复杂化。

美国联邦公开市场委员(FOMC)将在下周三为期两天的政策会议结束后发布政策声明。

1740 GMT，现货金小跌0.30美元，报每盎司1,363.29美元，稍早跌至8月22日以来最低1,356.85美元。

美国12月期金收跌0.20美元，报每盎司1,363.80美元。

期货经纪公司Marex Spectron的Carlos Perez-Santalla表示，一些黄金交易商预计，当美联储宣布开始缩减购债规模后，将出现一波黄金卖盘，这可能是买入良机。

黄金期权市场，交易商加大力度买入价格较低，期限较短的看空期权，预计金价将因叙利亚相关风险降低，以及预计美联储将缩减构债规模而进一步走低。

芝加哥商业交易所集团公布的数据显示，自上周二以来的六个交易日中，市场人士购买近5,000口Comex-10月卖权，执行价在1,300-1,350美元。

其他贵金属方面，现货银稍早跌至三周低位22.75美元，后反弹0.8%，报每盎司23.12美元。

现货铂金上扬0.1%，报每盎司1,469.49美元。现货钯金跌0.4%，报每盎司688.47美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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