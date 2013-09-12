金价大跌2.6% 因叙局势缓和且担忧美联储缩减刺激举措

* 在金价跌穿关键移动均线后，抛售加速

* 美国期金一度暂停交易

* 上周美国初请失业金人数减少，但令美联储政策前景复杂化

路透纽约/伦敦9月12日 - 金价周四劲跌2.6%，可能录得逾两个月来最大单日跌幅，受累于叙利亚紧张局势缓和，以及担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能缩减刺激计划。

白银重挫4%且铂金系金属（PGMs）也跟随金价走软。

黄金的避险吸引力下降，此前叙利亚接受了俄罗斯在本周稍早提出让其交出化学武器的建议。周四，美国国务卿克里飞往日内瓦听取俄罗斯提出的让叙利亚交出化武从而免遭美国牵头军事打击的计划。

金价承压，也因上周美国初请失业金人数大幅下降。不过，分析师表示，上周初请失业金人数下降似乎是因为在申领失业金过程中出现技术问题，令这个在美联储政策会议前公布的最后一项重要经济数据变得好坏难辨。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在下周三结束为期两日会议后将发布政策声明。

1603 GMT，现货金大跌2.6%，报每盎司1,331.10美元，可能录得6月26日来最大单日跌幅。稍早，金价跌至8月15日以来最低1,326.05美元。

本周，金价迄今下滑超过4%，将为6月最后一周以来最大单周跌幅。

在金价跌穿100日移动均线切入位1,355美元和50日移动均线切入位1,335美元后，金价卖压加重。

美国12月期金下跌32.70美元，报每盎司1,331.10美元。

在美东时间早上2时54分，芝加哥商业交易所集团(CME)的止损断熔(Stop Logic)机制令期金交易一度短停交易20秒。路透数据显示，在期金暂停交易前的一分钟，成交放量，达4,300口，这很不寻常。

止损断熔机制旨在防止因一连串止损单被触发而导致价格大幅波动。止损单是指在价格达到一特定阀值时自动卖出或买入合约的交易指令。该机制也容许参与者提供额外的流动性。

其他贵金属方面，现货银劲跌4.2%，报22.18美元，本周迄今大跌约7%。

现货铂金下挫2%，报每盎司1,436.24美元。现货钯金跌0.1%，报每盎司689.50美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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