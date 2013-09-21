金价周五急挫2.5% 市场对美联储缩减刺激规模的担忧重燃

* 圣路易斯联储总裁布拉德称，可能在今年稍后缩减购债

* 期权相关卖盘和技术性因素使跌势加速

路透纽约9月20日 - 金价周五急跌2.5%，因在美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在下月缩减购债规模后，机构投资者大举抛售。

银价重挫5%，铂金系金属下跌超过2%。

金价几乎抹去了周三录得的4.5%的升幅，之前美联储表示将继续执行现有的刺激政策。美联储的意外决定引发的购买狂潮推动金价录得逾一年来最大单日涨幅。

金价跌幅超过工业商品和股市，因圣路易斯联储总裁布拉德称，如果经济数据显示经济增长加速，美联储可能在10月会议上缩减购债规模。

1932 GMT，现货金劲挫2.4%，报每盎司1,331.20美元。

本周，金价上扬约0.5%。

美国Comex-12月期金收挫36.80美元，报每盎司1,332.50美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约10%。

期权相关卖盘加速黄金跌势，Comex的黄金期权场内交易员Jonathan Jossen表示，很多市场人士在周三大涨后大举买入廉价卖权，今日纷纷行使看跌期权。

分析师称，在跌穿位于50日和100日移动均线交汇点1,345美元的技术支撑位后，金价跌势加速。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周四增加0.88吨，或0.1%，至912吨。

其他贵金属方面，现货银重挫5.3%，至每盎司21.82美元。现货铂金急跌2.1%，报每盎司1,427.50美元。现货钯金回落2.5%，报每盎司713.97美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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